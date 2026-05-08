Vienna accoglierà dal 12 al 16 maggio l’Eurovision Song Contest 2026, che torna in Austria grazie al successo ottenuto nel 2025 dal cantante JJ con il brano Wasted Love. La manifestazione, ospitata alla Wiener Stadthalle, unirà il fascino storico della città all’entusiasmo dei fan provenienti da tutta Europa. La televisione italiana seguirà l’evento con la conduzione affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. A rappresentare l’Italia sarà Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”. Le due semifinali saranno trasmesse il 12 e il 14 maggio in prima serata su Rai 2, mentre la finalissima andrà in onda sabato 16 maggio su Rai 1. Gli appuntamenti saranno disponibili anche in contemporanea radiofonica su Rai Radio2 e online tramite RaiPlay e RaiPlay Sound.

Eurovision 2026, intervista esclusiva a Elettra Lamborghini

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Elettra Lamborghini. Per lei è la prima volta alla conduzione dell’Eurovision: “Sono molto emozionata, anche se provo ancora un pizzico di incoscienza perché non so bene cosa aspettarmi. Tutti descrivono questo evento come qualcosa di incredibile e proprio per questo sono molto curiosa. Partirò domani sera e vedremo cosa mi aspetta. Intanto devo ancora preparare la valigia”.

Dopo Sanremo, le notti insonni di Elettra potrebbero proseguire anche a Vienna. Stavolta, la cantante si è ben organizzata: “Ti dico solo che in valigia ho già messo il mio megafono, quello che ho vinto al Fanta Sanremo. Dovrò però portarne un altro, perché mi hanno detto che anche Gabriele sarà sicuramente al mio fianco in questa esperienza. Nel caso ci fosse molto rumore, potrebbe servire, quindi porterò con me tutto il necessario… esporterò il “marchio”, vedremo. Speriamo però di non doverlo usare”.

Ad affiancarla ci sarà Gabriele Corsi con cui già ha creato una bella alchimia: “Mi ha detto che ci divertiremo, e credo proprio che sarà così. È una persona estremamente professionale, davvero incredibile, e con lui mi trovo molto bene: mi sembra di conoscerlo da una vita. Soprattutto, il suo entusiasmo mi trasmette serenità, mi fa sentire curiosa ma non spaventata”.

A rappresentare l’Italia all’Eurovision ci sarà Sal Da Vinci che Elettra ha avuto modo di conoscere bene in occasione del Festival di Sanremo: “Sì, devo dire che l’ho conosciuto più fuori da Sanremo, perché durante il festival c’era davvero tanto da fare: tanti impegni, interviste e vari appuntamenti, quindi sul palco ci siamo incrociati poco. Però è una persona deliziosa, davvero squisita, molto simpatica e anche estremamente umile. Sono contenta che abbia vinto lui Sanremo e gli auguro il meglio per l’Eurovision, perché se lo merita: ha una canzone molto bella. Mi piace anche la sua storia, il fatto che sia arrivato a questo punto della carriera, credo sia sulla cinquantina, e in generale le storie così mi colpiscono molto. Sono davvero felice per lui e spero che vada tutto bene”.

Intanto in queste settimane stanno circolando dei rumors sulla possibile partecipazione di Elettra a Ballando con le Stelle. A risposta diretta, se le piacerebbe partecipare come concorrente, ha dichiarato ai nostri microfoni: “Mi vedrei sicuramente molto bene, perché amo Ballando e mi piace tantissimo ballare. L’anno scorso ho partecipato come ospite a una serata e ne sono rimasta davvero folgorata, mi è piaciuto moltissimo. Ad oggi ti dico che ho ancora un po’ di cose da fare: se dovessi partecipare a Ballando vorrei arrivarci davvero in forma. Ci penserò, anche perché quest’estate sarò in tour e non voglio strafare, preferisco fare le cose per bene senza rischiare di esagerare o “strapparmi”. Mi conosco, so che quando faccio troppo poi non va bene, quindi meglio procedere con equilibrio”.

Per l’estate, Elettra Lamborghini si sta preparando al tour: “Sì, quest’estate sarò in tour, che inizierà esattamente il 12 giugno, con un concept un po’ bilaterale e legato anche al tema di Sanremo. Sono molto carica, perché sono due anni che non vado in tour e quindi ho davvero tanta voglia di tornare a contatto con i miei fan e rivedere la mia gente che mi sostiene. Sono veramente entusiasta”.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto a Elettra Lamborghini se per il prossimo Festival di Sanremo le piacerebbe tornare in gara o se invece si vedrebbe alla conduzione accanto a Stefano De Martino. Lei ci ha pensato su e poi ha risposto: “Il brano nuovo che ho, che uscirà tra due settimane e che non credo di aver ancora spoilerato è una canzone che mi piace così tanto che, forse, avrei voluto portarla a Sanremo l’anno prossimo.

Ad oggi però, ti dico la verità, non ho altre canzoni pronte. Vedremo se me ne arriveranno altre. Per quanto riguarda le due opportunità, mi piacciono entrambe, ma devo dire che forse mi piace un pelino di più la conduzione”.