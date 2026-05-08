Sarah Borruso sarà ospite della trasmissione televisiva Verissimo nella puntata in onda sabato 9 maggio alle 16.30 su Canale 5. Per la prima volta in televisione, l’ex compagna di Alberto Genovese parlerà apertamente del caso “Terrazza Sentimento”, uno degli scandali giudiziari più discussi degli ultimi anni in Italia. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Sarah Borruso ripercorrerà il difficile periodo vissuto accanto all’imprenditore milanese, oggi condannato per diversi reati, tra cui violenza sessuale e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Sarah Borruso racconta la sua verità a Verissimo: “Era un sistema collaudato, malsano e degradante”

Tra le dichiarazioni più forti rilasciate da Sarah Borruso emerge una presa di coscienza molto dura rispetto a quel contesto: “Era un sistema collaudato, malsano e degradante”.

Parole che descrivono il clima che si respirava durante le feste organizzate tra l’attico milanese di Alberto Genovese e una villa a Ibiza. Eventi caratterizzati da eccessi, abuso di sostanze e dinamiche che, secondo il racconto della donna, erano diventate progressivamente normalizzate.

Borruso ha spiegato:

“A Ibiza il contesto era ancora più amplificato: non c’erano limiti di nessun tipo, non mangiavamo, non dormivamo per giorni. Certe dinamiche venivano normalizzate e c’era una sessualità promiscua”.

Il rapporto con Alberto Genovese

Nel corso dell’intervista, Sarah Borruso ha descritto il legame con Alberto Genovese come profondamente tossico e segnato da dipendenza emotiva e psicologica.

“Alberto Genovese aveva una personalità dominante, faceva già uso di sostanze e aveva gusti particolari in termini sessuali. Ho annullato le mie volontà per seguirlo”.

Secondo il suo racconto, il periodo del lockdown avrebbe aggravato ulteriormente la situazione, alimentando dipendenze e perdita di controllo.

“Il periodo del lockdown è stato un amplificatore di uno stato di dipendenza da sostanze.

Lui aveva un po’ perso il controllo di sé stesso, era in uno stato cognitivo delirante”.

Uno dei passaggi più intensi dell’intervista riguarda il senso di colpa e il percorso personale affrontato da Sarah Borruso dopo l’inchiesta giudiziaria.

“Provo vergogna per quello che ho fatto. È la pagina più dolorosa della mia vita:

ho attraversato un percorso molto difficile per essere qui oggi”.

L’ex compagna di Genovese ha inoltre espresso vicinanza alle vittime coinvolte nella vicenda: “Non posso che esprimere il mio dolore e tutta la mia solidarietà nei confronti delle vittime di questa vicenda”.

Il libro “Anatomia di un sentimento” e le polemiche

Sarah Borruso ha deciso di raccontare la propria esperienza nel libro “Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico”, un’opera che sta già suscitando numerose discussioni mediatiche. Alle accuse di voler monetizzare sulla vicenda, la donna ha risposto:

“Le mie responsabilità me le sono assunte e ho affrontato i miei processi penali senza vittimismi. Il libro nasce dall’esigenza di restituire una complessità diversa a una vicenda che ha fatto molto clamore”.

Il libro rappresenta, secondo Borruso, un tentativo di analizzare il proprio vissuto e raccontare i meccanismi psicologici che l’hanno portata a rimanere all’interno di quella realtà. Nel racconto di Sarah Borruso emerge anche il momento che avrebbe segnato definitivamente la rottura con Alberto Genovese.

“La notizia del suo matrimonio in carcere ha costituito un taglio netto a quel filo che ci univa e da lì in poi ho potuto elaborare tutto ciò che ho vissuto”.

Una presa di distanza che, come spiegato durante l’intervista, le avrebbe consentito di iniziare un reale percorso di consapevolezza e ricostruzione personale.

Sarah Borruso: “È stato più complicato uscire da tutto questo che disintossicarmi”

La testimonianza di Sarah Borruso si conclude con una riflessione sul difficile percorso affrontato dopo la fine di quella relazione e del contesto di abuso e dipendenza.

“È stato più complicato uscire da tutto questo che disintossicarmi”.

Una frase che sintetizza il peso emotivo e psicologico di una vicenda che continua a far discutere l’opinione pubblica italiana e che torna ora al centro dell’attenzione televisiva grazie all’intervista esclusiva a Verissimo.