Nuove critiche per Barbara De Santi a Uomini e donne. Nella puntata di oggi, giovedì 28 novembre 2019, la dama del Trono Over ha sfilato in passerella. La donna, però, è stata criticata praticamente da tutti. Il motivo? Il tema della sfilata era “pigiama party per due“, ma la diretta interessata ha forse un po’ frainteso le indicazioni del programma. Il risultato? Sembra non piacere… Ecco il video Witty tv con tutte le reazioni e i voti.