Anche oggi, mercoledì 27 novembre 2019, nuove news ufficiali informano i fan del Trono Over di Uomini e donne. Anche quest’oggi, infatti, il programma di Canale 5 ha continuato a raccontare le vicende sentimentali dei vari protagonisti: Gemma e Juan Luis, Armando e Veronica, Valentina e Simone e così via.

Uomini e donne: news dalla puntata di oggi, 27 novembre 2019. Il Trono Over s’infiamma per le rivelazioni di Armando Incarnato

La puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio, 27 novembre 2019, si è aperta col nuovo confronto tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. Lui ha voluto fare chiarezza sulle omissioni di lei, col risultato che in studio le lacrime non sono mancate.

Durante il faccia a faccia tra i due volti del Trono Over, infatti, Veronica è scoppiata a piangere per la tensione dopo l’incontro con Simone; incontro che, però, la dama ha tenuto nascosto al cavaliere napoletano.

Proprio quest’ultimo, allora, ha deciso di rompere le righe rivelando di aver passato una notte in albergo con Valentina F. e dichiarando di aver beccato Valentina e Simone alle prese con un bacio.

E apriti cielo! Valentina F. ha negato l’episodio raccontato in studio, invitando Armando a portare le prove in trasmissione. Valentina, invece, se l’è presa con Simone, urlandogli contro in lacrime.

Dal canto suo, Anna Tedesco ha attaccato Gianni Sperti perché l’opinionista ha nuovamente ipotizzato che la dama possa frequentare qualcuno all’esterno della trasmissione di Canale 5.

Infine, almeno per oggi pomeriggio, Gemma Galgani ha mostrato al pubblico tutta la sua gelosia. Il motivo è da ricercare in Juan Luis Ciano, che nella prossima puntata avallerà la conoscenza di sei nuove dame.

Uomini e donne, come rivedere la puntata intera del 27 novembre 2019

Per ripercorrere tutte le news, inclusa la mega lite che oggi ha infiammato il Trono Over di Uomini e donne, basta sintonizzarsi su Witty tv o su Mediaset Play, cliccando sul video completo dell’intera puntata di questo mercoledì 27 novembre 2019.