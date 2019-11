Nuova lite al Trono Over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 27 novembre 2019, Armando ha svelato di aver passato una notte in albergo con Valentina F. Al momento, però, la diretta interessata nega tutto e chiede al cavaliere napoletano di portare le prove in studio. Ecco il video Witty tv col momento in onda questo mercoledì pomeriggio su Canale 5.