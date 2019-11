Armando e Veronica si scontrano a Uomini e donne. Nella puntata del Trono Over in onda oggi, mercoledì 27 novembre 2019, Incarnato e Ursida si sono confrontati in studio in maniera un po’ accesa. Lei ha pianto per la tensione dopo aver incontrato Simone senza dirlo al diretto interessato. Lui, invece, le ha rimproverato “falsità“, ricordando ancora una volta del bacio mancato. Rivediamo il momento nei nuovi video Witty tv ufficiale.