Come anticipato, La Rosa della Vendetta è in pausa per il periodo estivo, e tornerà a metà settembre con nuove avvincenti trame. Cosa accadrà ai protagonisti della soap turca nel corso dell’autunno? Le notizie che arrivano dagli spoiler preannunciano grandi colpi di scena, uno dei quali vedrà Gara fare una sconvolgente rivelazione a Ibrahim.

Anticipazioni turche La Rosa della Vendetta: Gara è la madre di Deva

La madre di Deva è Gara: le news che arrivano dagli spoiler turchi non lasciano spazio ai dubbi, visto che sarà la stessa Gara a raccontare a Ibrahim quanto accaduto. La verità arriverà come un fulmine a ciel sereno, e Deva capirà che il suo pericolo non sarà Gulcemal, ma Zafer, abile manipolatrice, che ha raccontato un sacco di bugie pur di proteggere la sua reputazione.

Nel corso della seconda stagione della soap opera turca, prevista per l’autunno, scopriremo che – quando Mustafà morì – la perfida Zafer non rinunciò all’occasione per vendicarsi di Gara. Per non dare alla donna la metà dell’eredità che le spettava, tentò di annegarla nel lago. Tutto questo fu abilmente nascosto a Deva, che fino a quel momento avrà creduto che sua madre fosse stata uccisa da Gulcemal.

I piani di Zafer falliscono nelle prossime puntate La Rosa della Vendetta

Tuttavia il suo tentativo di dividere Deva da Gulcemal raccontando alla ragazza una versione completamente diversa di quanto accaduto alla madre biologica fallirà. La perfida donna sottovaluterà l’intelligenza di Deva e il suo desiderio di far luce sull’accaduto.

Allo stesso tempo verrà fuori un’altra eclatante verità: Gara non sarà morta annegata. La madre biologica di Deva sarà riuscita a salvarsi, e sarà pronta a raccontare la sua versione dei fatti.

Gli inganni di Zafer sembreranno avere le ore contate, soprattutto quando Gara si presenterà in ospedale dove è ricoverato Ibrahim e gli svelerà la verità sulle origini di Deva. Gara gli racconterà che Zafer ha tentato di ucciderla, e che Deva è figlia di lei e Mustafà.

Quando Deva si recherà al capezzale dell’uomo, lui cercherà di metterla in guardia svelandole che è da Zafer che deve difendersi, e non da Gülcemal.

Curiosi di scoprire cos’altro accadrà in autunno nella soap turca? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news.