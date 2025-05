Bake off Italia – Dolci in forno ha una nuova conduttrice. La tredicesima edizione del cooking show vede un cambio al timone del programma. Scopriamo insieme chi prende il posto di Benedetta Parodi.

Bake off Italia ha una nuova conduttrice: Brenda Lodigiani

Dopo 12 anni, Benedetta Parodi lascia la guida di Bake Off Italia – Dolci in forno. La conduttrice è stata alla guida del programma per tutte le edizioni, dalla prima trasmessa nel 2013 fino al 2024. Ora però è arrivato il momento di dirsi addio. Il cooking show avrà infatti, per la prossima edizione, una nuova conduttrice.

Si tratta di Brenda Lodigiani, comica, conduttrice e attrice, che ha subito messo in risalto la sua ironia con un video postato sul suo profilo social.

“Poche ore fa è uscita una notizia che mi riguarda. Non sono solita commentare però devo smentire. Pare che io sia la nuova conduttrice di un programma di pasticceria. Mi viene da ridere anche solo a pensarlo. Peraltro non un programma qualunque ma Bake Off, il programma proprio di pasticceria. Smentisco, è una fake news. Anche queste persone che si mettono a creare Knam con l’Intelligenza Artificiale mi viene da dire. Ma non avete niente da fare? Dove andremo a finire“.

Le riprese di Bake Off Italia sono iniziate in questi giorni e vedono confermati Ernst Knam, giudice storico del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ci sarà anche per quest’anno il superospite fisso della prova tecnica, il Maestro Pasticciere Iginio Massari. I pasticcieri amatoriali dovranno sfidarsi e dimostrare le loro capacità. Il vincitore verrà incoronato a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB).

Quando andrà in onda la nuova edizione

“BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO” è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery e sarà trasmesso a settembre, in prima serata, su Real Time. Il canale è visibile al numero 31 del Digitale Terrestre. Per il tredicesimo anno consecutivo, RADIO ITALIA solomusicaitaliana sarà la radio ufficiale del programma.