Nella nuova stagione de “Il Paradiso delle Signore” non mancheranno i colpi di scena. Nel gran finale della scorsa stagione, i telespettatori hanno assistito all’inattesa uscita di scena di Alessandro Tersigni, uno dei volti storici della fiction. Il proprietario del grande magazzino è fuggito da Milano insieme a Matilde per sfuggire alla denuncia presentata da Tancredi. Ad aiutarlo nella fuga, la moglie Marta Guarnieri, interpretata da Gloria Radulescu. L’attrice sarà presente anche nei nuovi episodi che andranno in onda su Raiuno dal prossimo 9 settembre.

Intervista a Gloria Radulescu

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Gloria Radulescu che ci ha regalato qualche anticipazione sul suo personaggio: “Rispetto alle passate stagioni, vedremo una Marta più concentrata sul lavoro, più ambiziosa, determinata. Affiancherà il padre nella Galleria Milano Moda ma al contempo porterà avanti il progetto della casa famiglia che tanto le sta a cuore”.

Dal punto di vista sentimentale, Marta è una donna devastata che ha dovuto accettare la scelta di Vittorio Conti di fuggire con Matilde. Dopo un periodo di sofferenza però Marta ripartirà da se stessa: “All’inizio Marta ci sta male perché aveva sperato di recuperare il rapporto con il marito. Con il tempo però si renderà conto che lasciare andare è comunque una forma d’amore. Dal suo ritorno a Milano, Marta aveva compreso che Vittorio era andato avanti e che con Matilde faceva sul serio. Per questo è riuscita a chiudere il cerchio in modo definitivo”.

La storia d’amore tra Marta e Vittorio ha però appassionato i fan della soap. Per Gloria Radulescu ancora oggi il motivo è un mistero: “Io e Alessandro siamo due persone molto simili, semplici. Per noi i valori della famiglia e dell’unione sono importanti. Sono convinta che ciò che abbiamo dentro lo abbiamo trasmesso ai nostri personaggi. L’aspetto vincente è stato trovare due persone con radici molto forti che come me e Alessandro si sono divertite ad interpretare Marta e Vittorio”.

Nella nuova stagione, il rapporto tra Marta e il padre Umberto Guarnieri sarà abbastanza altalenante. L’attrice ha rivelato: “Fino ad un certo punto Marta resterà accanto a suo padre ma poi avverrà qualcosa che forse la porterà a lasciare il tetto di Villa Guarnieri”. A portare scompiglio in famiglia l’arrivo di Odile, la figlia ritrovata della Contessa Adelaide. Al riguardo, Gloria ha ammesso: “Siamo un trio meraviglioso. C’è tanta solidarietà, tanto supporto e tanto sostegno. Odile, Marta e Adelaide formeranno una bela squadra. Sono felice che sia arrivata sul set Arianna perché mi sto trovando molto bene a lavorare con lei. Una ragazza meravigliosa, dolcissima con cui già c’è una bella complicità”.

Come Alessandro Tersigni, anche Gloria Radulescu aveva deciso per un anno di lasciare il set della soap. L’attrice ha chiarito che si è trattato di una scelta voluta: “Con i miei agenti ci eravamo seduti al tavolino e avevamo deciso che tre anni erano buoni per guardarci intorno e interpretare altri ruoli. Per un’attrice è importante abbracciare nuove sfide, nuovi progetti, per arricchire il bagaglio professionale. Oltre a questo ero arrivata in finale per alcuni progetti importanti e lasciare il set mi sembrava rispettoso. Purtroppo però questi progetti non si sono poi concretizzati e quindi sono stata ferma un anno. Nel frattempo però mi sono concentrata sulla scrittura e altre passioni”.