Dopo l’addio di Vittorio Conti, sarà Marcello Barbieri a prendere in mano le redini de “Il Paradiso delle Signore”. Pietro Masotti diventerà il volto di punta della nuova stagione della soap di Raiuno che andrà in onda con le nuove puntate a partire dal 9 settembre.

“Il Paradiso delle Signore 9”, intervista a Pietro Masotti

Noi di SuperGuida TV siamo andati negli studi Videa a Roma dove girano la soap e abbiamo intervistato in esclusiva Pietro Masotti che ci ha regalato qualche anticipazione interessante su quello che accadrà al suo personaggio. L’attore ai nostri microfoni ha dichiarato: “Rivedremo il Marcello di sempre, quel ragazzo che è partito dalla caffetteria Amato e che poi ha fatto carriera. Anche in questa stagione continuerà ad essere volenteroso, determinato ad affrontare nuove sfide e mai più che mai desideroso di rivalsa nei confronti di Umberto Guarnieri”.

Complice di Umberto, ad insaputa di Marcello, il fratello Matteo. Nel finale di stagione tra loro c’è stato un saluto carico di sottintesi, di parole non dette. In merito al loro rapporto, Pietro Masotti ha dichiarato: “Per il momento il loro rapporto non è stato minato perché la verità non è saltata fuori. Prima o poi però i nodi verranno al pettine e vedremo cosa succederà”.

Nella passata stagione, Marcello si è ritrovato a vivere un momento complicato dopo che Adelaide aveva deciso di trasferirsi in Svizzera per stare con la figlia Odile. Al rientro della donna a Milano tra loro è scoppiata di nuovo la passione. Nella nuova stagione però le difficoltà saranno dietro l’angolo: “Anche in questa stagione il loro rapporto non sarà facile. Ci saranno sicuramente dei momenti felici anche se pochi”.

Una storia d’amore non convenzionale data anche la differenza d’età. Masotti al riguardo ha ammesso: “Non ho mai avuto storie con donne più grandi di me ma penso che l’età sia relativa. Penso anche però che in amore a volte si debba fare i conti con la voglia di mettere su famiglia, di avere un figlio. Anche questo è un aspetto da valutare”.

Di recente, l’attore ha rivelato su Instagram di avere avuto un disagio psicologico, riuscito a risolvere grazie al periodo intenso di lavoro. Ai nostri microfoni, Pietro ha fatto chiarezza: “La recitazione non è stata una terapia d’urto. Tornare a lavorare sul set mi ha aiutato a distogliere la mente da un problema. Ho sofferto di attacchi di panico e di crisi d’ansia in modo molto forte, quasi invalidante, per un periodo relativamente breve, di due settimane. Pian piano con il lavoro questo stato di ansia è svanito”.

La nuova stagione de “Il Paradiso delle Signore” non vedrà la presenza di Alessandro Tersigni, uno dei personaggi iconici della soap. Pietro Masotti ha commentato così questo addio che però non risulta essere definitivo: “A livello umano ho provato un forte dispiacere. Io e Alessandro però abitiamo nella stessa zona e quindi ci incontriamo spesso. Sicuramente mancherà però penso e spero che il pubblico possa affezionarsi a queste nuove storie che saranno molto avvincenti”. Sono passati ormai cinque anni dall’esordio di Pietro nei panni di Marcello. Anni in cui questo personaggio si è innamorato, è cresciuto, ha sofferto. C’è però qualcosa che finora non è accaduto al personaggio e che Pietro si augura possa avvenire in futuro: “Mi piacerebbe vedere Marcello fallire con delle conseguenze molto pesanti, quasi a dover ripartire da zero. Sarebbe molto interessante”.