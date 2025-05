Chiquito è il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle. Cala il sipario sulla prima edizione di “Sognando Ballando con le stelle 2025”, “costola” del celebre dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. La serata finale non ha fatto mancare colpi di scena e momenti di grande emozione. Vediamo cosa è successo ieri sera.

Sognando Ballando con le Stelle 2025: il vincitore è Chiquito

Chiquito vince Sognando Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci con l’aiuto di Paolo Belli. Il ballerino cubano – che si è esibito in una Samba con Wanda Nara sulle note di “Conga” – diventa così il nuovo maestro dell’edizione autunnale del fortunato format targato Rai 1 e che vedremo in programma il prossimo autunno.

La sua vittoria è arrivata grazie alla somma dei voti della giuria tecnica formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, dei Tribuni del popolo, e vale a dire da: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra e la new entry Matteo Addino, con a bordo campo il giornalista e conduttore tv Alberto Matano. Ai voti della giuria e dei tribuni è stato poi aggiunto il voto immancabile del popolo social. Grande l’emozione e la gioia all’annuncio della padrona di casa Milly Carlucci.

Le coppie in pista

Durante la quarta ed ultima puntata di questa prima edizione di Sognando… Ballando con le stelle 2025, i concorrenti in gara sono stati chiamati a scendere in pista per danzare sulle note dell’orchestra diretta da Paolo Belli e sottoporsi al giudizio della giuria accompagnati da partner speciali. Con loro infatti si sono esibiti volti noti che hanno partecipato alle passate edizioni di Ballando Con le Stelle. Le coppie in pista durante la serata finale infatti, erano così formate:

Yuri con Federica Pellegrini

Hugo con Federica Nargi

Mario con Bianca Guaccero

Chiquito con Wanda Nara

Vanessa con Massimiliano Ossini

Aly-Z con Tommaso Marini

Valentina con Francesco Paolantoni

Janiya con Gabriel Garko

Sognando… Ballando con le stelle 2025, classifica finale e vincitore

Dopo le esibizioni, come nella formula tradizionale del programma, anche per la puntata finale di Sognando… Ballando con le stelle, si è giunti al consueto momento della classifica finale di puntata. Ecco quindi di seguito la classifica della puntata andata in onda in prima serata venerdì 30 Maggio 2025:

Janya e Gabriel Garko 60 Jury e Federica Pellegrini 60 Hugo e Federica Nargi 50 Chiquito e Wanda Nara 50 Vanessa e Massimiliano Ossini 40 Mario e Bianca Guaccero 30 Aly Z e Tommaso Marini 20 Valentina e Francesco Paolantoni 10

Il bonus di Simone Di Pasquale è andato a Chiquito, quello di Sara Di Vaira invece a Vanessa, Matteo Addino premia invece Hugo. Al primo posto a questo punto sono Hugo, Vanessa, Chiquito e Janya, tutti e quattro hanno raggiunto quota 60 punti. A fine serata, dopo il classico momento dei coni di luce, rimangono a giocarsi la vittoria finale a centro pista Chiquito, Janya e Hugo. A trionfare alla fine è Chiquito.

Chi è Chiquito

Chiquito, all’anagrafe Yovanny De Jesus Moreta, classe 1981, è il vincitore di Sognando Ballando con le stelle. Con la vittoria entra di diritto nel cast della ventesima edizione del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Originario di Santo Domingo, si è specializzato in balli caraibici. Ballerino professionista già da quando aveva 10 anni, dopo aver studiato a New York si trasferisce in Italia nel 1996. Vince 5 volte il campionato nazionale di danza (dal 1999 al 2003) nelle specialità della salsa cubana, salsa portoricana, bachata e merengue. Entra a far parte del gruppo Latin Black e in seguito fonda la Dominican Power nel 2007. Ha partecipato al film The latin dream (2017), ha ballato a Zelig (2007) e saltuariamente a Ballando con le stelle (nel 2016).