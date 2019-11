Valentina Autiero piange a Uomini e donne. Nella puntata in onda oggi, mercoledì 27 novembre 2019, la dama del Trono Over è scoppiata in lacrime dopo le rivelazioni fatte in studio da Armando Incarnato. Simone ha provato a difendersi, ma la reazione della diretta interessata è stata davvero fortissima, tanto che Maria De Filippi l’ha invitata a calmarsi. Ecco il video Witty tv con Valentina che urla di fronte al cavaliere.