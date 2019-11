Sorpresa nella puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 28 novembre 2019. Maria De Filippi ha ballato con Juan Luis Ciano. Il cavaliere del Trono Over ha chiesto alla conduttrice di Canale 5 di realizzare il sogno di un ballo insieme e la presentatrice numero uno di Mediaset non si è certo sottratta alla richiesta. Anche Gemma, del resto, ha dato il suo ok, anche perché, ha detto la dama, “i sogni nel cassetto non si tolgono“. Ecco il video Witty tv per rivedere il momento in cui “Queen Mary”, come la chiamano i fan, è tornata a ballare in un suo programma.