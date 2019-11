Tempo di Pigiama Party per due. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 28 novembre 2019, Gemma Galgani è stata protagonista di una nuova sfilata. Stavolta, la dama del Trono Over ha scelto di sfilare con un rigoroso pigiama di colore bianco. Dopo i consigli di Anahi Ricca, infatti, la torinese volto simbolo del programma ha strappato anche un bacio al “suo” Juan Luis, ricevendo voti tutto sommato positivi. Ecco il video Witty tv col momento in passerella.