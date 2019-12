Le ultime news ufficiali fanno il punto sul Trono Over di Uomini e donne. Anche la puntata di oggi, 3 dicembre 2019, è stata contrassegnata da diversi colpi di scena, riguardanti sia le dame che i cavalieri che partecipano al noto programma pomeridiano targato Mediaset.

Uomini e donne: news dalla puntata di oggi, 3 dicembre 2019. Gemma rischia di perdere Juan Luis

Al momento, la “star” del Trono Over di Uomini e donne sembrerebbe una sola. Ovviamente, il riferimento va a Gemma Galgani, come sempre protagonista, anche nella puntata trasmessa dalle ore 14.45 di oggi pomeriggio, martedì 3 dicembre 2019.

Dopo la verifica del peso per Tina Cipollari, a dieta da 9 settimane, la popolare trasmissione di Canale 5 ha dato spazio al nuovo attacco che la dama ha scagliato contro la famosa opinionista tv. Ma non solo.

Il dating show condotto da Maria De Filippi ha mostrato ai telespettatori anche la nuova, commovente esterna con protagonisti la donna e Ciano, insieme alla mini guerra scoppiata in studio tra i due volti “over”.

A chiudere l’odierno appuntamento, infine, il ritorno di Sossio e Ursula, in puntata con la figlia di nome Bianca, e l’ennesimo scontro nel backstage tra Ida e Riccardo, a quanto pare presto sposi.

Uomini e donne: il link al video Witty tv per rivedere la puntata intera del 3 dicembre 2019

Il Trono Over, fanno sapere da Uomini e donne con news ufficiali, tornerà in tv anche domani, mercoledì 4 dicembre 2019, con una nuova puntata dedicata, almeno in parte, alle vicende sentimentali di Platano e Guarnieri.

Intanto, in attesa di vedere ancora una volta in azione la coppia – non coppia del programma, è possibile ripercorrere online l’intera puntata odierna. Ecco il link al video Witty tv con quanto andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Buona visione!