La gioia di avere dei figli. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, martedì 3 dicembre 2019, Sossio e Ursula sono tornati in studio con la figlia piccola di nome Bianca. I due ex volti del Trono Over e di Temptation Island hanno chiarito che il periodo successivo alla gravidanza sta andando bene, tra lavoro ritrovato e ruolo di genitori impersonato alla perfezione (o quasi); il calciatore, però, ha dichiarato di aver un problema alla spalla e che dovrebbe operarsi. Infine, Maria De Filippi ha baciato la bambina e la produzione del programma le ha regalato un orsacchiotto gigante. Ecco il video Witty tv con l’intero momento trasmesso oggi pomeriggio su Canale 5.