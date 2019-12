Gemma e Juan Luis sono stati insieme in hotel? Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, martedì 3 dicembre 2019, tra i due è scoppiata una sorta di mini guerra. Il motivo? L’atteso bacio “passionale” non arriva e la Galgani se ne lamenta.

Ciano pare frenato dalla conoscenza che va avanti da cinque settimane e si dichiara disinteressato al sess0. “Se questo mio piacere si evolve in malessere, non andiamo più bene” le parole del cavaliere. Ecco i video Witty tv con le ultime news dal Trono Over.