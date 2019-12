Ida e Riccardo presto sposi? Stando alle anticipazioni ufficiali di Uomini e donne, la prossima puntata del Trono Over andrà in onda domani, mercoledì 4 dicembre 2019 e mostrerà Guarnieri alle prese con quella che, a tutti gli effetti, sembra una proposta di matrimonio. Almeno a guardare le immagini in anteprima, però, Platano non pare troppo intenzionata ad accettare. Ma cambierà idea oppure no? Ecco il video Witty tv per provare a scoprirlo già da ora.