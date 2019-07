Le coppie del trono classico di Uomini e Donne fanno flop. Angela e Alessio non durano nemmeno tre giorni, Giulia e Manuel poco meno di un mese. Il pubblico inizia a storcere il naso e chiede storie vere, reali, lontani dal business. Maria De Filippi deve assolutamente correre ai ripari per evitare una deriva disastrosa.

Uomini e Donne, il flop delle coppie del trono classico

L’ultima stagione del trono classico di Uomini e Donne è stata disastrosa. Se non fosse – al momento – per Andrea e Natalia, non avremmo coppie formatesi nello studio di Maria De Filippi. Angela e Alessio si sono lasciati dopo nemmeno tre giorni. Lei è partita per Ibiza con la famiglia, mentre lui a Roma smentiva ogni ipotetica voce di crisi della coppia. I due poi non hanno più retto ed hanno confessato tutto, o forse no. Ad oggi il motivo reale non lo conosciamo: divergenze caratteriali oppure, come si vocifera, Angela Nasti è ancora legata all’ex fidanzato?

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, invece, sembravano una bella coppia, ma anche loro non sono durati nemmeno un mese. Se Angela e Alessio hanno chiuso il rapporto senza dirsene troppo sui social e sui settimanali, Giulia e Manuel hanno ingaggiato una guerra all’ultimo colpo di stories. Dichiarazioni pesanti sia dell’uno che dell’altra, le quali ci fanno capire che alla fine non si sono mai amati.

Uomini e Donne, rischio deriva per Maria De Filippi

Il pubblico inizia a storcere il naso. Nel programma di Maria De Filippi ormai sono divenute rare le storie d’amore vere e reali. E quando due fidanzati si amano, Temptation Island rischia di complicare la situazione. Anche quest’anno Uomini e Donne si conferma leader d’ascolti nella fascia pomeridiana, ma il programma rischia una deriva simile a quella che ha colpito i reality show.

Maria De Filippi deve correre ai ripari, aprire gli occhi e scegliere bene le persone da mettere sul trono. A noi pubblico – oltre che giornalisti – sembra che la conduttrice abbia lasciato troppo lavoro nelle mani della sua redazione. Cara Maria, riprendi in mano la situazione e riporta Uomini e Donne ai tempi d’oro.