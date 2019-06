Dopo il “Sara Affi Fella Gate“, scoppia un nuovo scandalo a Uomini e Donne: “Angela Nasti Gate“. La tronista è stata la prima a scegliere ed ha deciso di uscire dal programma con Alessio Campoli. Subito dopo la scelta, Angela Nasti è volata ad Ibiza insieme alla famiglia. La modella ha smentito ogni tipo di notizia riguardo ad una presunta crisi tra lei ed Alessio, ma alla fine la verità è venuta a galla. La coppia NON è durata nemmeno due giorni, forse un record nella storia di Uomini e Donne.

Angela Nasti Gate: qual è la verità?

Dopo alcuni giorni, Angela Nasti e Alessio Campoli hanno deciso di uscire allo scoperto ed hanno annunciato la fine della loro relazione. Queste le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne:

Ci siamo spenti l’uno con l’altro. E io oggi spezzo una lancia in favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte a un problema! La mia coscienza è pulita da sempre e non mi serve buttare fango sopra gli altri. Voglio tanto bene ad Angela perché per me è una persona importante e lo sarà sempre!

I motivi sono ancora poco chiari, ma c’è chi sostiene che Angela Nasti sia ancora innamorata del suo ex fidanzato, Mattia Marciano. Sarà vero?

Angela Nasti, brutto colpo per lei: defollow di massa su Instagram

Nel frattempo arriva un brutto colpo per Angela Nasti: dopo la fine della storia con Alessio Campoli, la modella ed ex tronista di Uomini e Donne ha perso migliaia e migliaia di fan su Instagram. Molti utenti, infatti, hanno deciso di defolloware la sorella di Chiara Nasti.

Un brutto colpo per l’ex tronista che, come sappiamo, lavora anche grazie ai social network. C’è chi invece, come ad esempio Mario Serpa, sostiene il contrario, dichiarando che tutta questa storia è servita per far crescere il suo brand.