Cresce l’attesa per la nuova edizione di “Uomini e Donne“, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Ecco la data di inizio e le anticipazioni sulla nuova attesissima stagione.

Uomini e Donne news, quando torna il trono over di Canale 5

Il dating show “Uomini e Donne” è stato confermato nei Palinsesti Mediaset 2023-2024. Il programma più seguito della fascia pomeridiana di Canale 5 è pronto a riaprire i battenti. Quando? La nuova edizione è in partenza da lunedì 11 settembre 2023. Una data di inizio anticipata di una settimana sulla tabella di marcia che rendere felicissimi i milioni di telespettatori ed appassionati che ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, seguono le avventure del Trono Over e Classico.

Al momento non è ancora dato sapere chi saranno i nuovi tronisti e troniste, ma sicuramente possiamo anticiparvi che ritroveremo molti volti noti del dating show. A cominciare da Gemma Galgani, la dama di Torino da sempre alla ricerca del grande amore. Possibile anche il ritorno di Isabella anche per spiegare i motivi della separazione dal compagno e marito Fabio. Non solo, possibile anche il ritorno di Ida Platano, una delle dame più amate e discusse, che è recentemente tornata single dopo una lunga e tormentata relazione con il cavaliere Alessandro.

Uomini e Donne, Tina Cipollari ci sarà?

In attesa di scoprire tutte le novità della prossima edizione di Uomini e Donne, si è parlato anche di un possibile addio di Tina Cipollari al programma. Nelle ultime settimane, infatti, complice la nuova linea editoriale di Mediaset fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, è cominciata a circolare un’indiscrezioni sul futuro dell’opinionista. Proprio la Cipollari ha deciso di rompere il silenzio precisando: “se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora“.

Intanto per fine agosto sono previste le prime registrazioni della nuove puntate del dating show che saranno trasmesse da lunedì 11 settembre 2023 dalle ore 14.45 su Canale 5.