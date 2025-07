Una sorprendente confessione di Sumru getterà nuova luce sulle vicende della soap turca La notte nel cuore. Hikmet costringerà la donna ad ammettere la verità sul suo passato davanti ai figli Nuh e Melek e cercherà di giustificare la sua decisione di abbandonarli. Perché lo avrà fatto, e soprattutto come reagiranno i gemelli? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche La notte nel cuore: il segreto di Sumru

Fino a questo momento abbiamo assistito ai tentativi di Sumru di tenere nascosta, alla sua famiglia attuale, una verità sconcertante: Nuh e Melek sono i suoi figli. Tuttavia, i suoi sforzi non riusciranno a tenere segreta a lungo la verità, e ben presto – complici anche le provocazioni di Hikmet – la donna crollerà e sarà costretta a dire la verità. Tutti scopriranno così che è lei la madre dei gemelli e che li ha abbandonati appena nati.

A quel punto la donna cercherà di giustificare il suo gesto rivelando il motivo dell’abbandono. Sumru racconterà di aver subito violenza dal padre dei ragazzi, una versione che però non convincerà Nuh. La figlia sarà infatti in possesso di una foto che ritrae suo padre e Sumru insieme e sorridenti, e farà fatica a credere alla storia dell’abuso.

La donna racconterà che all’inizio i rapporti con il padre dei ragazzi era idilliaco, ma che l’uomo è cambiato non appena saputo che lei voleva lasciarlo. L’abuso dal quale sono nati i gemelli è stato solo l’ultimo atto di un passato che Sumru avrebbe voluto cancellare per sempre.

La vendetta di Hikmet nelle prossime puntate La notte nel cuore

I rapporti tra Hikmet e Sumru non faranno che peggiorare nei prossimi episodi La Notte nel cuore. La sorella di Samet non riuscirà a digerire la presenza della cognata e farà di tutto per screditarla agli occhi di suo marito. Sfortunatamente la donna verrà a sapere la verità su Nuh e Melek e – se in un primo momento deciderà di tenere per sé la notizia – ben presto la userà per infliggere alla cognata il colpo finale.

Dapprima Hikmet la ricatterà, costringendola a intestarle metà della villa. Quando subito dopo si recherà a casa di Tahsin per festeggiare i suoi successi, farà un’altra scoperta: la foto di Sumru sul comodino dell’uomo la spingerà a credere che lui e la cognata siano amanti.

La madre di Sevilay correrà subito a informare suo fratello di quanto avrà appena scoperto, ma gli uomini di Tahsin nel frattempo sostituiranno la foto. Quando Samet si recherà a casa sua per verificare di persone, non troverà la foto della moglie, e penserà che sua sorella abbia solo voluto denigrare Sumru. Furioso tornerà a casa e la inviterà a lasciare l’abitazione. Hikmet verrà così allontanata, ma non rinuncerà alla sua vendetta.

Spoiler La notte nel cuore: Hikmet rivela a tutti la verità

Sempre più assetata di vendetta, Hikmet si rivolgerà alla servitù e chiederà che venga convocata tutta la famiglia. Alla riunione familiare prenderanno parte anche Nuh e Melek. Il piano della donna sarà fin troppo chiaro: davanti a tutti annuncerà che i due gemelli sono figli di Sumru.

Stavolta nessuno potrà riuscire a “modificare” gli eventi, i ragazzi saranno lì e non potranno che confermare le sue parole.

Mentre la madre dei ragazzi cercherà di giustificare il suo comportamento, affermando di essere rimasta incinta a seguito di un abuso, Samet inizierà a vederla con occhi diversi. Dopo aver atteso invano una smentita da parte della moglie, l’uomo non riuscirà ad accettare che la donna con cui avrà vissuto per molti anni gli abbia potuto tenere nascosto un segreto così importante sul suo passato.

La notte nel cuore news, la rivelazione di Hikmet stravolge il futuro di tutti

Sumru capirà di aver perso quel posto speciale nel cuore di Samet, e cercherà di spiegare ai figli i motivi della sua scelta. Nuh e Melek riusciranno così ad avere quella risposta che hanno chiesto alla madre fin dal loro arrivo in Cappadocia: saranno soddisfatti? Assolutamente no, anche perché Hikmet proseguirà, mettendo in guardia anche Cihan e Sevilay sul rapporto che i due avranno rispettivamente con Melek e Nuh. Secondo la donna, i gemelli li hanno sedotti con il solo scopo di potersi impossessare della villa.

Come andrà a finire questa nuova storyline? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno, fino a quando gli spoiler turchi non ci porteranno ulteriori news La notte nel cuore. Quel che è certo però, è che le rivelazioni di Hikmet sono destinate a sconvolgere gli equilibri familiari di tutti a villa Sansalan.