Ascolti tv di domenica 24 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Cercasi tata disperatamente” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Cercasi tata disperatamente vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 24 maggio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Cercasi tata disperatamente” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Cercasi tata disperatamente, il film tv diretto da Laura Chiossone con Neri Marcorè e Giorgio Pasotti ha appassionato 2.137.000 spettatori pari al 13.6% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la settima stagione della serie con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha attirato l’attenzione di 502.000 spettatori (2.8% di share).

Rai 3: Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 1.028.000 spettatori pari al 6% di share.

Rete 4: Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” condotto da Mario Giordano ha informato 574.000 spettatori con il 4.6% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu ha coinvolto 1.756.000 spettatori con uno share del 12.2%.

Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste e servizi condotto da Veronica Gentili e il comico Max Angioni ha interessato 846.000 spettatori con il 6.9%.

La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha raccolto 334.000 spettatori con il 2.4%.

Tv8: Catanzaro – Monza, la partita di Serie B ha incollato alla tv 471.000 spettatori con il 4.1% di audience.

Nove: Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha incollato alla tv 1.428.000 spettatori con l’8.5% e 681.000 spettatori con il 6.7% nella parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.029.000 spettatori con il 22.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.829.000 spettatori con il 21.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 maggio 2026

RAI 1

Domenica In : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:03 alle 14:35, 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 14:39 alle 16:33 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:03 alle 14:35, spettatori con il % nella seconda parte dalle 14:39 alle 16:33 e spettatori con il % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara; Da noi a ruota libera: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share.

Canale 5