Ritorno a Las Sabinas è stata recentemente oggetto di una variazione di palinsesto, che l’ha portata a trasferirsi dal daytime pomeridiano di Rai Uno allo slot mattutino su Rai 2. Il cambio ha comportato anche un prolungamento di orario, e la soap spagnola va ora in onda ogni giorno – dal lunedì al venerdì – dalle 8:45 alle 10:00 circa, con due episodi. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 18 luglio? Scopriamolo insieme.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 18 luglio

Laura fornisce alla polizia la sua versione dei fatti, e gli agenti decidono di procedere con la riesumazione della salma. Emilio intanto la porta a Casa Larrea dove – insieme a Silvia – ripensano ai tempi passati. Nella mente di Laura però ci sono alcuni vuoti di memoria.

Miguel implora Gracia di rifiutare la proposta di matrimonio di Tano. Lei ne discute con i suoi cari e riceve quasi da tutti un parere favorevole in merito alle nozze con il ragazzo. Nel frattempo Miguel cerca di avere un figlio con Esther, oltre a tentare di ricucire il rapporto con il fratello.

Silvia affronta Paca e tra le due donne c’è un duro faccia a faccia. In seguito Paca le chiede scusa e si dice disposta a farsi da parte. Manuela inizia a dubitare del sacrificio che Álex è pronto a compiere. Quest’ultimo – ancora incapace di perdonare Emilio per il suo coinvolgimento nella morte di Óscar – confessa alla giovane i sentimenti che prova per lei.

Trame prossime puntate Ritorno a Las Sabinas

Paca non riesce più a tacere, e rivela a Laura ciò che prova. Quest’ultima la sorprende con una risposta inattesa. Tano e Gracia annunciano ufficialmente il loro fidanzamento, e per festeggiare Esther organizza un pranzo speciale. L’evento viene però riìovinato dall’arrivo di un’ospite a sorpresa. Tano prova a scoprire da Silvia i veri motivi del suo allontanamento da Paca, ma i suoi tentativi non danno i frutti sperati.

Trame episodi dal 14 al 18 luglio Ritorno a Las Sabinas

Manuela è distrutta per la morte di Álex. Núñez indaga e ben presto i suoi sospetti si concentrano su una persona molto conosciuta in paese. Prima che avvenisse la tragedia, Álex aveva posto a Miguel una domanda che lo aveva indotto a riflettere sul suo ruolo a El Acebuche.

Il racconto di Jimenez sull’avvelenamento della riserva colpisce Miguel, e lo spinge a prendere una decisione improvvisa che coinvolge anche Paca. Nel frattempo Pilar cerca di ricattare Paca per poter ottenere l’aiuto necessario che le permetterebbe di lasciare in fretta il paese con il marito.

Laura riceve una telefonata misteriosa che spinge Emilio a sospettare nuovamente di lei.

Esther, Miguel e Lucia si preparano a lasciare El Acebuche, e Paca può contare sulla sola presenza di Laura. Le sorelle Molina desiderano che la madre resti a Las Sabinas, mentre Emilio mostra segni di sofferenza nel notare come la storia si stia ripetendo.

Si avvicinano le nozze di Gracia e Tano, e durante i preparativi Miguel scrive un discorso che lo porta a fare i conti con i suoi sentimenti per Gracia. Le sorelle Molina e Miguel fondano intanto la cooperativa Ecorana. Mentre proseguono i preparativi, Tomàs scopre Gracia e Miguel mentre escono insieme dalla cooperativa, visibilmente scossi.

Arriva il giorno delle nozze, ma lo sposo non c’è. Tano sembra essere scomparso nel nulla, e la famiglia è molto preoccupata. Solo Miguel è a conoscenza delle cause che hanno spinto il fratello a non presentarsi all’altare: una lite per Gracia.