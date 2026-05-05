Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 5 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Elisabetta e Sebastiano tornano insieme scatenando scontri e confronti in studio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono Over con la decisione di Marco di abbandonare il programma. Cosa farà Cinzia? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 5 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++