Una nuova soap opera spagnola sta per fare il suo ingresso in Italia. Ritorno a Las Sabinas – titolo originale Regreso a Las Sabinas – è la telenovela che farà il suo debutto tra qualche giorno su Rai Uno, pronta a conquistare milioni di spettatori italiani. Scopriamo insieme trama, cast e quando andrà in onda.

Ritorno a Las Sabinas, la nuova serie tv di Rai 1

Soap opera del 2024, Ritorno a Las Sabinas ha fatto il suo debutto su Disney+ in Spagna lo scorso ottobre, ed è composta da una sola stagione di 70 episodi da 40 minuti ciascuno. Diretta da Jordi Frades, la serie ha tutti gli “ingredienti” per affascinare il pubblico italiano, primo tra tutti un’attrice ormai nota al pubblico del nostro Paese.

Nel ruolo di Gracia troveremo infatti Celia Freijeiro, attrice che il pubblico italiano ha già avuto modo di apprezzare in Sei Sorelle, Omicidi – Unità speciale, Il Sospetto ed Escándalo, e che in questa pellicola dà un’interpretazione magistrale nel suo ruolo.

Ritorno a Las Sabinas, la trama

La serie racconta la storia di due sorelle – Gracia e Paloma Molina – che si ritrovano dopo molti anni. Le due sorelle, che si sono separate dopo la morte della madre Laura avvenuta in un tragico incidente stradale, decideranno insieme di trasferirsi a Manterana – paese immaginario della Spagna – per accudire il padre Emilio malato e per cercare di salvare la tenuta di famiglia Las Sabinas che è sull’orlo della bancarotta.

Il ritorno alla casa natale farà riemergere in loro ricordi e sentimenti che pensavano di aver ormai seppellito per sempre, ed entrambe si troveranno a lottare con i fantasmi del passato. Gracia e Paloma si troveranno immischiate in un groviglio di segreti, incomprensioni e rimpianti.

Gracia ritroverà Miguel, un ragazzo con cui in passato aveva avuto una storia, e finirà per mettere a dura prova i sentimenti del ragazzo, che nel frattempo sarà in procinto di sposarsi con Esther. I due decideranno di mantenere le loro strade separate e guardare al futuro lasciandosi l’antico amore alle spalle, o ci ricascheranno? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo assicurarvi che non mancheranno i colpi di scena e che le due ragazze mostreranno un rapporto davvero speciale tra loro e con la madre defunta. La presenza di Laura – sebbene ormai morta – continuerà a pesare su ogni decisione che Gracia e Paloma prenderanno, creando una connessione emotiva forte tra passato e presente.

Il cast

Come già anticipato nel ruolo di Gracia troveremo Celia Freijeiro, mentre a vestire i panni di Paloma sarà Olivia Molina, protagonista di numerose produzioni di successo in Spagna. Laura, la madre delle due ragazze, è invece interpretata da Ángela Molina. Andrés Velencoso sarà invece Miguel. Completano il cast Natalia Sánchez, Miquel Fernández, María Casal, Nancho Novo, Marta Calvó e la giovane Julia Carnero.

Angela e Olivia Molina sono madre e figlia anche nella vita reale, ed è forse quel legame di sangue il punto di forza della loro interpretazione, che permette loro di trasmettere l’intensa relazione tra i due personaggi che interpretano.

Ritorno a Las Sabinas, quando in TV?

La nuova serie spagnola andrà infatti a occupare lo slot orario ora riservato a Il Paradiso delle Signore, che terminerà la nona stagione con la puntata in onda il prossimo 2 maggio.

Da lunedì 5 maggio sarà quindi possibile seguire le vicende delle sorelle Molina a partire dalle ore 16:00 circa in diretta su Rai1. Gli episodi, dopo la messa in onda, saranno resi disponibili sulla piattaforma RaiPlay per la visione in streaming e on demand.