Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 25 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 25 aprile 2026

Su Rai1 Bar Centrale segna 1.247.000 spettatori con il 12,2% di share, mentre Passaggio a Nord Ovest raduna 800.000 spettatori pari al 9,2%. A Sua Immagine è seguito da 667.000 spettatori con l’8,8% nella prima parte e da 738.000 spettatori con il 10% nella seconda. A seguire, dopo il TG1 — 726.000 spettatori e il 10% — Ciao Maschio totalizza 844.000 spettatori pari al 10,8% nella prima parte, in onda dalle 17:08 alle 18:20, e 1.051.000 spettatori con il 12,2% nella seconda, di breve durata, dalle 18:20 alle 18:38.

Su Canale5 Grande Fratello Vip interessa 1.729.000 spettatori con il 14,7%. A seguire, Beautiful conquista 1.922.000 spettatori pari al 18,8%, Forbidden Fruit arriva a 1.927.000 spettatori con il 21,4% e La Forza di una Donna ottiene 1.815.000 spettatori pari al 22,6%. Verissimo è la scelta di 1.499.000 spettatori con il 20,4% nella prima parte, in onda dalle 16:28 alle 17:22, e di 1.213.000 spettatori con il 15,2% nella seconda parte, denominata Giri di Valzer, dalle 17:27 alle 18:19; I Saluti segnano 1.143.000 spettatori e il 13,3%.

Su Rai2 Playlist raduna 318.000 spettatori pari al 3,2%. Dopo la presentazione — 357.000 spettatori e il 4,3% — Storie al Bivio Weekend raccoglie 295.000 spettatori con il 3,9%, mentre Top – Tutto Quanto Fa Tendenza intrattiene 218.000 spettatori pari al 2,9%.

Su Italia1, dopo Fuori le Prove! Indagini ai Confini della Realtà — 290.000 spettatori e il 2,9% — Dr. House – Medical Division ottiene 218.000 spettatori con il 2,4% nel primo episodio e 297.000 spettatori con il 3,8% nel secondo. N.C.I.S. New Orleans raggiunge 403.000 spettatori pari al 5,5% nel primo episodio e 456.000 spettatori con il 5,7% nel secondo.

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.222.000 spettatori, pari al 20,2%. TV Talk è seguito da 761.000 spettatori con il 9%, mentre Extra registra 656.000 spettatori e l’8,9%. A seguire, dopo la presentazione — 536.000 spettatori e il 7,4% — Report incolla davanti al video 578.000 spettatori pari al 7%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum convince 575.000 spettatori con il 5,7%, mentre TG4 Diario del Giorno conquista 355.000 spettatori pari al 4,4%. Freedom – Oltre il Confine arriva a 220.000 spettatori con il 3%; a seguire, La ciociara è vista da 298.000 spettatori pari al 3,7%.

Su La7 Francesco – Cronache di un Papato conquista 286.000 spettatori con il 3,1%, mentre Francesco – Il Papa della Gente ne raccoglie 179.000 con il 2,4%. Eden – Un Pianeta da Salvare interessa 148.000 spettatori pari all’1,6%.

Su Tv8 le prove di Moto2 appassionano 202.000 spettatori con l’1,8%. Dopo Grid — 357.000 spettatori e il 3,6% — la Sprint Race di MotoGP sigla 590.000 spettatori pari al 6,3%, mentre Paddock Live Show segna 273.000 spettatori con il 3,3%. A seguire, Italia’s Got Talent ottiene 132.000 spettatori pari all’1,7%.

Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? — 337.000 spettatori e il 3,1% — Sento la Terra Girare interessa 208.000 spettatori pari al 2,5%, mentre Best Weekend totalizza 169.000 spettatori con il 2,2%.

Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore conquista 210.000 spettatori pari al 2,4%, in onda dalle 16:17 alle 19:49.

Ascolti del Mezzogiorno di Rai, Mediaset del 25 aprile

Su Rai1 TG1 – Cerimonia dell’81° Anniversario della Liberazione d’Italia colleziona 1.408.000 spettatori pari al 20,1%, in onda dalle 11:10 alle 12:54. A seguire, Il Meglio di… Linea Verde Italia arriva a 1.903.000 spettatori con il 17,4%.

Su Canale5 Forum raccoglie 995.000 spettatori pari al 14,3%.

Su Rai2, dopo TGSport Giorno — 150.000 spettatori e il 2,8% — e la presentazione — 195.000 spettatori e il 3,5% — Citofonare Rai2 raggiunge 441.000 spettatori con il 5,8%.

Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 252.000 spettatori con il 4,9% nel primo episodio, da 353.000 spettatori con il 6,1% nel secondo e da 323.000 spettatori con il 4,8% nel terzo. A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 730.000 spettatori pari al 6,3%.

Su Rai3 il TG3 delle 12 informa 740.000 spettatori con il 10,5%.

Su Rete4 Delitti ai Caraibi coinvolge 155.000 spettatori pari al 2,9%. Dopo il TG, La Signora in Giallo conquista 369.000 spettatori con il 4,1% nel primo episodio e 648.000 spettatori con il 5,7% nel secondo episodio.

Su La7 Belli Dentro Belli Fuori raduna 92.000 spettatori con l’1,7%, mentre L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 183.000 spettatori pari al 2,3% e Like – Tutto Ciò che Piace registra 224.000 spettatori con il 2,1%.

Su Tv8 le prove di MotoGP interessano 183.000 spettatori pari al 3,5%. Dopo Paddock Live — 168.000 spettatori e l’1,9% — le prove di Moto3 ottengono 142.000 spettatori con l’1,3%.

Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 282.000 spettatori pari al 2,8%.