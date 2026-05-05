Belve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani che riporta in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera che continuano a far discutere torna in prima serata su Rai2 con una nuova edizione. Scopriamo le anticipazioni e le interviste della puntata di stasera, martedì 5 maggio 2026.

Belve Crime 2026, la nuova stagione al via su Rai2

Dopo il grandissimo successo dell’ultima stagione di Belve, Francesca Fagnani è pronta a tornare su Rai2 con lo spin-off “Belve Crime“, ideato e condotto dalla giornalista e prodotto da Fremantle. Il debutto dello scorso anno dello spin-off, con due puntate che hanno registrato ottimi ascolti, ha spinto la conduttrice e giornalista a riproporre il format. Al centro del programma interviste a colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell’animo umano.

Sullo sgabello di “Belve Crime” sono pronti a sedersi personaggi che hanno incontrato il male in quanto autori del reato o in quanto testimoni o accusati, in alcuni casi anche senza colpa. ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente. L’obiettivo di Belve Crime è quello di esplorare in profondità la mente di chi ha sbagliato, di chi ha compiuto il male o di chi ne è stato travolto. A fare da cornice, cold case e delitti che negli ultimi anni hanno lasciato un segno profondo nell’opinione pubblica italiana.

Belve Crime 2026 ospiti della prima puntata del 5 maggio

Nella prima puntata dell’edizione 2026 di Belve Crime, Francesca Fagnani è pronta ad incontrare ed intervistare: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda.

Ricordiamo che “Belve Crime” è un programma di Francesca Fagnani. Scritto con Alessandro Garramone, Giuseppe Bentivegna, con la consulenza di Giovanni Bianconi, Andrea Ossino e Giuliano Foschini e la collaborazione di Chiara Capuani. Regia di Mauro Stancati.

L’appuntamento con Belve Crime di Francesca Fagnani è dal 5 maggio 2026 su Rai2.