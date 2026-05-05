Stasera, martedì 5 maggio 2026, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della tredicesima puntata del 5 maggio, cosa succederà?

Martedì 5 maggio 2026 dalle ore 22.00 si riaccendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 2026 con una nuova imperdibile puntata presentata da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La diretta di stasera regalerà nuove emozioni con la proclamazione del secondo finalista di questa edizione in vista della finale prevista per il prossimo 19 maggio. Intanto nella casa gli ultimi giorni sono stati segnati da nuovi scontri tra i concorrenti vip. In primis quello tra Marco Berry e Francesca Manzini: l’ex invitato de Le Iene ha alzato la voce verso l’imitatrice. Un comportamento che ha spaventato la Manzini che, successivamente, durante un confronto con Berry ha precisato: «sono rimasta impaurita». Dal canto suo Berry ha ammesso di aver esagerato: «ho alzato la voce e mi dispiace da morire… tanto che ti ho chiesto scusa un quarto d’ora dopo, con il cuore in mano». I due hanno provato a chiarirsi, ma al momento la Manzini non sembra ancora aver perdonato il coinquilino. Intanto fuori dalla casa Lilli Manzini, la sorella, si è pronunciata su quanto accaduto: «guai a chi tocca mia sorella: non è una minaccia né un avvertimento, è la verità. Vederla da sola mentre gli altri sorridono e fanno finta di niente mi fa ancora più male».

Non solo, anche Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno nuovamente litigato con tanto di lancio di oggetti. Tutto è iniziato quando la Elia ha ripreso la Manzini in seguito allo scontro con Marco Berry: «è gravissimo quello che dici. Metti in pericolo un uomo. Dici che hai paura di lui, che ti ricorda cose del passato, ma certe cose non si elaborano qui, si elaborano a casa con chi è adibito a questo. Non puoi paragonare casi del passato a delle urla. Sono stati tre secondi di un uomo che ha urlato». La Mussolini è prontamente intervenuta sulle parole della Elia dicendo la sua: «le fa come fanno le donne di famiglia che dicono alle donne “non è colpa sua, lo devi comprendere, forse sei tu che sei sbagliata». Antonella ha prontamente replicato: «che tu sia qui è diseducativo nei termini del rispetto delle donne e dei valori umani. L’hai detto fino a ieri che faceva il melodramma, non mi rompere i coglio**! Non ti sopporto più, porco giuda, quella stronza, non la sopporto più». La situazione tra le due è degenerata al punto che la regia ha dovuto cambiare la ripresa.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 5 maggio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi in finale tra Marco Berry, Francesca Manzini, Alessandra Mussolini, Raul, Adriana Volpe e Lucia Ilardo? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il secondo finalista di questa edizione.

Stando ai sondaggi online la sfida per il titolo di seconda finalista è tra Adriana Volpe con il 43,23% e Alessandra Mussolini con il 39,93%. A seguire distaccano con il 5,56% Lucia Ilardo e Francesca Manzini, mentre solo il 3,65% per Raul e il 2,08% per Marco Berry.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: