Isabella Ricci, ex dama di Uomini e Donne, rompe il silenzio dopo la fine del matrimonio con Fabio Mantovani. L’imprenditrice 64enne ha scelto i social per le sue prime dichiarazioni dopo diversi mesi di silenzio. Ecco cosa ha detto.

Isabella Ricci di Uomini e Donne sul divorzio da Fabio Mantovani

“Gli ultimi mesi sono stati difficili e complessi. Mi troverete un po’ dimagrita ma con il mio io sempre forte. Mi siete mancati tutti. Vi racconterò qualche storia e vi porterò insieme a me“. Con queste parole Isabella Ricci è tornata sui social dopo la fine del matrimonio con l’ex cavaliere Fabio Mantovani conosciuto nel programma “Uomini e Donne”. Visibilmente dimagrita, la dama romana ha rassicurato tutti i fan e il pubblico sulle sue condizioni di salute senza però proferire parole sul divorzio da Fabio. In realtà la dama ha preferito parlare della fine del matrimonio dall’ex cavaliere di Uomini e Donne in una lunga intervista concessa ai microfoni di Fanpage.it a cui ha confessato: ”

Io e Fabio stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali. È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me. E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che io sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne si sono lasciati: perchè?

La notizia della fine del matrimonio tra Isabella e Fabio di Uomini e Donne continua ad incuriosire il pubblico del seguitissimo dating show e i fan della coppia. In tanti si chiedono quale sia stato il motivo che ha spinto la coppia a dirsi addio. A rilasciare qualche dichiarazione in merito a distanza di mesi è stata proprio l’imprenditrice che ha detto: “preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio… so bene che non commentare le provocazioni e le false accuse può sembrare accondiscendente, ma per il momento scelgo di mantenere una rigorosa riservatezza sulla fine del mio matrimonio per evitare che un dispiacere privato diventi una chiacchiera da bar“.

Intanto l’ex marito Fabio Mantovani ha lanciato una velata frecciata alla ex dama di Uomini e Donne: “mi permetto di sottolineare il fatto che il matrimonio era il nostro. Per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo. Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rilevare che molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio e io non ho mai pubblicato o riferito niente. Ai posteri e alla coscienza di noi due l’ardua sentenza“. La dama Isabella replicherà alle parole dell’ex oppure no?