E’ finita la storia d’amore tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne. Dall’incontro negli studi televisivi del dating show di successo di Maria De Filippi al matrimonio, ma qualcosa è andato storto visto che la coppia ha deciso di dirsi addio.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono separati. Una delle coppie più amate di Uomini e Donne si è detta addio. Ad annunciare la fine del matrimonio e della relazione è stata proprio la dama del seguitissimo dating show di Canale 5 che è intervenuta sui social per ufficializzare la fine della storia d’amore con l’ex amore. “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero” – ha scritto la dama in un post da cui traspare tutta la delusione e l’amarezza per un sogno d’amore infranto.

Isabella, infatti, non aveva mai nascosto a Uomini e Donne il desiderio di incontrare l’amore e l’uomo della sua vita. Quell’uomo era arrivato: Fabio Mantovani sin dal suo arrivo ha fatto breccia nel cuore della dama riuscendo a portarsela via dal programma. Non solo, i due alcuni mesi dopo l’uscita dal programma erano tornati da Maria De Filippi per comunicare la scelta di sposarsi.

Isabella e Fabio di Uomini e Donne proprio negli studi televisivi del dating show di Maria De Filippi avevano cominciato la volontà di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 28 maggio 2022 con la coppia che si era giurata eterno amore con una cerimonia civile. Poi la volontà di trasferirsi sei mesi a Dubai e sei mesi in Italia. Sembravano felici ed innamorati, ma dopo un anno di matrimonio qualcosa è andato storto visto che i due si sono lasciati.

Le prime avvisaglie segnalate dai fan della coppia visto che i due non pubblicavano più alcun contenuto sui social dove sono stati sempre molto presenti. La conferma è poi arrivata dalla dama con un breve post su Instagram senza però entrare nei dettagli e senza svelare i reali motivi dietro la separazione. Per la dama tanto affetto da parte dei fan e di alcuni amici tra cui Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne che le ha scritto: “la tua forza, la tua sincerità e la tua nobiltà d’animo non hanno limiti. Tu sai, anche qui”.