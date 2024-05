Le anticipazioni La Promessa in onda dal 4 al 10 maggio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati sulla decisione di Simona e Candela, che si prepareranno a fuggire di nascosto per scoprire cosa sia accaduto a Carlos. L’uomo è scomparso e le due cuoche saranno in apprensione e temeranno che possa essergli accaduto qualcosa di grave. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 4 al 10 maggio 2024

Nelle prossime puntate della soap La Promessa continueremo a non avere notizie di Carlos. L’uomo sembrerà essere sparito nel nulla e Simona e Candela escogiteranno un piano per riuscire ad allontanarsi dalla tenuta e andare a cercarlo, senza che nessuno lo venga a sapere. Le due donne saranno determinate a scoprire che fine abbia fatto il maestro.

Spoiler La Promessa fino al 10 maggio 2024

Manuel e Jimena cercheranno di ottenere spiegazioni sui motivi che avranno portato all’allontanamento di Jana, e chiederanno a Cruz perché abbia deciso di allontanarla dalla villa. La marchesa però non sarà disposta a dare al figlio e alla nuora nessuna spiegazione.

Nel frattempo Maria cercherà di aiutare la sua amica Jana a fare chiarezza sul suo passato, dopo che la ragazza si mostrerà preoccupata a seguito della visita alla capanna dove viveva con la ex balia.

Anticipazioni La Promessa: il segreto di Martina

Nonostante i tentativi di tenere nascosto quanto accaduto in passato, il segreto di Martina verrà presto alla luce. Cruz scoprirà infatti che la ragazza ha baciato il fidanzato di Beatriz a una festa e capirà che l’arrivo di quest’ultima alla tenuta aveva un unico scopo: vendicarsi su Martina.

Intanto i genitori della ragazza appariranno molto delusi dal suo comportamento, e insisteranno affinché lei riparta con loro per Madrid. Margarita e Fernando penseranno così di riuscire a impedire che il segreto della figlia possa diventare di dominio pubblico, e rovinare così la loro reputazione. Ma Martina avrà un buon motivo per non desiderare lasciare La Promessa: che ne sarà della sua relazione con l’amato Curro?

La Promessa, cos’altro accade?

Nelle prossime puntate La Promessa avremmo modo di scoprire qualcosa di più sul carattere di Gregorio. L’uomo si mostrerà sempre più un leone vestito da agnello, e dopo aver somministrato a Pia la cicuta ed averla aggredita, non smetterà di tormentarla. L’umore della donna sarà a terra e tutti cercheranno di confortarla tranne Petra, che mostrerà verso di lei una completa indifferenza.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.