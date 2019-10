C’è un modo per rivedere Tu sì que vales 2019 in streaming e quel modo è Superguidatv. Anche la seconda puntata di sabato 26 ottobre è, infatti, disponibile in replica online, grazie al video Witty tv / Mediaset completo.

Nella puntata di Tu sì que vales 2019 di ieri sera: l’imitazione di Claudio Baglioni; la pericolosa esibizione con l’ascia; Rudy Zerbi preso di peso; Alessio Sakara ko; la stroncatura di Teo Mammucari; i giudici messi alla prova da Marianna; l’imbarazzo di Sabrina Ferilli; il ritorno tv di Patrizio Ratto; la commozione di Belén.

Qui anche il video per ripercorrere in streaming on demand l’intera prima puntata di sabato scorso su Canale5.