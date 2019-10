Patrizio Ratto si presenta a Tu sì que vales 2019. Dopo l’esperienza ad Amici 16, in studio il ballerino si esibisce dapprima al pianoforte e poi anche in versione “dancer”. Maria De Filippi chiarisce subito di conoscere già il concorrente, dal canto suo non nuovo ai talent show: ultimamente ha anche preso parte a programmi tv come America’s got talent e Das Supertalent. Ecco il video Witty tv e Mediaset con l’intera esibizione, trasmessa nella seconda puntata di stasera, sabato 26 ottobre 2019. Qui anche una foto tratta dal suo profilo Instagram ufficiale.