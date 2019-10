A Tu sì que vales si rischia l’incidente. Dopo un primo spavento per Maria De Filippi, nella seconda puntata di sabato 26 ottobre 2019 Lord Nil ha proposto una pericolosa esibizione con l’ascia, portando tensione tra giudici e spettatori del programma di Canale 5. Per fortuna, però, a pochi secondi dallo scadere del tempo, il concorrente è riuscito a liberarsi dagli impedimenti del caso e a non finire come uno spezzatino! Ecco il video Witty tv e Mediaset completo dell’intera performance.