Maria De Filippi si spaventa a Tu sì que vales 2019. Durante l’esibizione di Diego ed Elena, una coppia di trasformisti e acrobati, l’amata conduttrice tv ha avuto un po’ paura. Per fortuna, però, la performance è poi continuata senza grosse conseguenze ed il replay, a tratti un po’ allarmante, si è ben presto trasformato in un posto in finale per questo duo. Ecco il video Witty tv con l’intero momento, tratto dalla prima puntata di stasera, sabato 19 ottobre 2019.