Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 luglio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. La soap partenopea questa settimana salterà il consueto appuntamento nella giornata di venerdì 12 luglio, ma ci regalerà una doppia puntata giovedì 11. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo ancora Luca De Santis, che rischierà la vita in un incidente stradale.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 6 al 12 luglio 2024

Le anticipazioni dal 6 al 12 luglio rivelano grandi colpi di scena in Upas. Le preoccupazioni per Luca De Santis sembreranno non finire mai, e dopo l’allontanamento dalla clinica il primario sarà protagonista di un incidente d’auto. Tutto inizierà quando Alberto Palladini si offrirà di dargli un passaggio in auto.

De Santis non si accorgerà che l’avvocato sarà sotto gli effetti dell’alcool, e quello che avrebbe dovuto essere un gesto di cortesia nei confronti del medico, finirà per rivelarsi un pericolo per l’incolumità di entrambi.

Palladini starà attraversando l’ennesimo periodo buio della sua vita, e dopo la partenza di suo figlio Federico deciderà di rifugiarsi nell’alcol, entrando in un ciclo distruttivo che lo renderà una minaccia per sé e per gli altri, Luca De Santis in primis.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Mariella impotente e avvilita

Mariella sarà sempre più mortificata dall’atteggiamento del marito Guido nei confronti di Claudia.

L’uomo non riuscirà più a nascondere la sua attrazione nei confronti dell’amica, e questa situazione farà soffrire terribilmente la donna, che cercherà di andare avanti, seppur consapevole che il suo matrimonio si sta avviando ormai verso il capolinea.

Upas, anticipazioni al 12 luglio: Eugenio prende una decisione importante

Lucia cercherà di convincere Eugenio a renderla maggiormente partecipe della sua vita.

La pm insisterà con l’uomo, affinché quest’ultimo porti la loro relazione a un nuovo livello, ed Eugenio finirà per convincersi che sia giungo il momento di organizzare un incontro tra lei e il piccolo Antonio.

Upas, cos’altro accade?

Al San Filippo ci sarà grande attesa di conoscere il nome del nuovo primario. Dopo l’allontanamento di Luca De Santis tutti si chiederanno chi finirà per prendere il suo posto, e mentre Rossella si interrogherà sull’identità del neo primario, Riccardo riceverà una grossa delusione lavorativa.

Marina proverà a far riavvicinare Filippo e Roberto, ma i suoi tentativi non daranno i risultati sperati. Nel frattempo Ida cercherà di uscire dalla situazione intricata nella quale sarà finita.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.