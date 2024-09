Chi è il vincitore della prima puntata di Tale e Quale Show 2024 andata in onda venerdì 20 settembre? Carlo Conti è tornato in prima serata con la prima puntata della nuova edizione del varietà di Raiuno. Lo spettacolo con le esibizioni dei concorrenti vip che, settimana dopo settimana, si dovranno impegnare nell’imitare sul palco personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta in parte rinnovata dopo l’addio di Loretta Goggi. Quest’anno i giudici sono Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Questa sera ci sarà Stefano De Martino in veste di quarto giudice. Ecco il vincitore della puntata di Tale e Quale Show e la classifica completa.

Tale e Quale Show 2024 Feisal Bonciani è il vincitore della prima puntata

La prima puntata di Tale e Quale Show 2024, andata in onda in prima serata su Rai 1, è vinta da Feisal Bonciani che ha sbaragliato tutti gli altri partecipanti al programma con la sua esibizione nei panni di Bruno Mars. Ricordiamo che tutti i concorrenti cantano come sempre dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ricordiamo che i protagonisti, di questa edizione sono: Justin Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani e Massimo Bagnato. Nell’arco del loro percorso, sono seguiti dai tutor: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Tale e Quale Show 2023, classifica della puntata di oggi

Curiosi di scoprire la classifica finale della puntata di Tale e Quale Show 2024 andata in onda questa sera? Ecco di seguito la classifica finale della puntata di oggi:

Feisal Bonciani 84 punti Verdiana 71 punti Massimo Bagnato 63 punti Amelia Villano 51 punti Kelly Joyce 40 punti Thomas Bocchimpani 37 punti Giulia Penna 36 punti Roberto Ciufoli 36 punti Simone Annicchiarico 31 punti Justin Mattera 30 punti Carmen Di Pietro 25 punti