Sabrina Ferilli in imbarazzo a Tu sì que vales 2019? Nella seconda puntata di stasera, sabato 26 ottobre, l’attrice è stata messa di fronte a…La grande bellezza! No, non si tratta del film Oscar in cui ha recitato, ma di un’esibizione super sexy che le ha consentito di rifarsi gli occhi. Tutta “colpa”, si fa per dire, di Oleg, un bellissimo ragazzo di 30 anni che, in studio, si è esibito con una performance da acrobata al palo. Ecco il video Witty tv e Mediaset con l’intero momento.