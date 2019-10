Rivediamo Tu sì que vales 2019 in streaming on demand. La prima puntata intera di ieri sera, sabato 19 ottobre, è disponibile in replica online nel nuovo video Mediaset e Witty tv completo. Eccolo pubblicato in apertura.

Nella prima puntata 2019 di Tu sì que vales, in onda ieri in prima serata su Canale 5: il debutto di Sabrina Ferilli, novità tra i giudici nel cast; il divertente siparietto – giallo sul sospensorio di due concorrenti; Diego ed Elena e i Barcode company in finale; la poesia di Er Ciriola contro la violenza sulle donne; Rudy Zerbi scatenato per Ava la diva in verde.

Tu sì que vales 2019 torna in tv sabato prossimo, 26 ottobre. Il programma è condotto da Belén Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e non viene trasmesso in diretta: le registrazioni si tengono nello studio 8 del Teatro Elios in Roma.