Dopo Diego ed Elena, a Tu sì que vales 2019 anche i Barcode Compagny volano in finale. Nella prima puntata di stasera, sabato 19 ottobre, il trio di acrobati ha intrattenuto tutti con una spettacolare esibizione fatta con l’asta elastica. La giuria popolare ha gradito nel 100% dei casi e ai quattro giudici in studio non è rimasto che alzarsi in piedi. Il risultato? I tre concorrenti accedono di diritto alla finalissima del programma di Canale 5. Ecco il video Witty tv e Mediaset con l’intera esibizione.