Tu sì que vales 2019 non è per tutti? Nella seconda puntata di sabato 26 ottobre, Teo Mammucari ha stroncato l’esibizione de I Girotondo, gruppo di concorrenti romani che, in studio, ha proposto una sorta di performance sportiva: fare canestro dopo 10 giri di goal. “E’ una stron*ata (…). Andate a casa, trovatevi un lavoro” le parole del giudice in prima serata su Canale 5. Ecco il video Witty tv e Mediaset con l’intero momento di stasera e il commento del giurato.