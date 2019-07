Da Zalone, a Ficarra e Picone, passando per De Luigi. Questi alcuni dei nomi altisonanti contenuti nel listino dei film di Medusa in uscita nel 2019/2020 nei vari cinema d’Italia. Ma c’è spazio anche per nuove pellicole con Christian De Sica, per una novità targata Fausto Brizzi e per qualche piacevole sorpresa dal sapore internazionale.

Tolo Tolo di Checco Zalone tra i film di Medusa in uscita nel 2020: l’elenco

Superguidatv, infatti, è in grado di anticipare l’elenco dei principali titoli dei film di Medusa in uscita nel 2020, su tutti “Tolo Tolo” di Checco Zalone in arrivo al cinema dal prossimo 1 gennaio.

Oltre a “Tolo Tolo“, però, il 30 gennaio sul grande schermo arriverà anche “Odio l’estate”, con Aldo Giovanni e Giacomo e con la regia di Massimo Venier; da marzo 2020, invece, sarà poi la volta di:

“La mia banda suona il pop”, di Fausto Brizzi, con Christian De Sica e Diego Abantuono;

“E’ per il tuo bene”, di Rolando Ravello, con Vincenzo Salemme, Marco Giallini e Isabella Ferrari;

“Una femmina”, pellicola drammatica tratta dal libro “Fimmine Ribelli” di Lirio Abbate;

“Supereroi”, di Paolo Genovese;

“Senza filtro”, di Guido Chiesa;

“Quando”, di Walter Veltroni, con Christian De Sica.

Infine, per quanto riguarda l’anno 2020, verso Natale è atteso anche “Dieci giorni con Babbo Natale”, il nuovo film commedia diretto dal regista Alessandro Genovesi e interpretato da Fabio De Luigi.

Inizieranno lunedì 17 giugno in Puglia le riprese di "Odio l'estate", il nuovo film con @AldoGiovaGiaco.

Diretto da Massimo Venier, prodotto da Paolo Guerra per AGIDI DUE, distribuito da #MedusaFilm. pic.twitter.com/kYBaVvfkM6 — Medusa Film (@medusa_film) June 11, 2019

La lista dei film di Medusa in uscita nel 2019

E per i prossimi mesi, invece? Qual è la lista dei film di Medusa in uscita nel 2019? Beh, superati i mesi più caldi di questa estate, già da prima dell’autunno nei cinema d’Italia ci sarà spazio per nuove pellicole di vario genere. Vediamo, allora, titoli – anche se indefiniti, alcuni – e relative date di programmazione:

“Tuttapposto”, con Luca Zingaretti e Roberto Lipari, dal 3 ottobre;

“Se mi vuoi bene”, con Claudio Bisio, dal 17 ottobre;

“Sono solo fantasmi”, con Cristian De Sica e Carlo Buccirosso, dal 14 novembre;

“L’uomo del labirinto”, con Dustin Hoffman e Tony Servillo, tratto dal thriller di Donato Carrisi, anche regista e sceneggiatore della pellicola, in arrivo il 30 ottobre.

Tra i più attesi film, però, compare senza dubbio anche quello di Ficarra e Picone che, dopo “L’ora legale” del 2017, tornano al cinema con una novità dal titolo ancora indefinito, ma con una data di uscita certa: il 12 dicembre 2019.