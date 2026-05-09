Paolo Del Debbio smentisce categoricamente le voci che lo vorrebbero lontano da Mediaset. Il conduttore di ‘Dritto e Rovescio‘ e ‘4 di sera‘ ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si evince tutta la sua voglia di continuare con l’emittente. Vediamo insieme cosa ha detto.

Paolo Del Debbio resta a Mediaset: “Nessuno mi vuole mandare via”

Nelle ultime settimane si sono rincorse voci su un addio di Paolo Del Debbio a Mediaset. La causa, secondo indiscrezioni uscite su varie testate, sarebbero state relative ai suoi malcontenti relativi al programma. Malconenti che lo avrebbero spinto addirittura a lasciare il suo mestiere. Niente di più falso come svelato dal conduttore che ha sottolineato come il suo rapporto con l’editore, Pier Silvio Berlusconi, sia ottimo.

Queste le dichiarazioni di Paolo Del Debbio:

“Ho avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l’editore Pier Silvio Berlusconi, dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset. Lo ringrazio sinceramente per questo confronto così stimolante”.

Per questo voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c’è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene”.

E ancora, conclude la nota:

“Sono le solite ricostruzioni fantasiose alle quali, francamente, sorrido e vado avanti con serenità.”

Il conduttore confermato a Mediaset

Dal 2023, Paolo Del Debbio conduce su Rete4 ‘Dritto e Rovescio‘, programma che mette al centro l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti e che più volte si è confermato il primo talk show di informazione della serata. Tra gli argomenti trattati, anche il nuovo filone di indagini sul caso Garlasco. Un successo che ha spinto Mediaset ad affidargli il timone, dal 2024, di ‘4 di sera‘, in onda nell’access prime time sempre su Rete 4.