La puntata speciale di Temptation Island 2019 – Un mese dopo, da rivedere in streaming on demand qui su Super guida tv, si è conclusa con una sorta di “carneficina”. Il motivo? Nell’appuntamento extra di martedì 30 luglio, ben 5 delle 6 coppie arruolate nel cast di questa edizione sono “scoppiate”. Gli unici fidanzati a rimanere insieme e a formare ancora oggi una coppia sono, infatti, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. Riviviamo, allora, l’intera ultimissima serata passata in compagnia del programma di Canale 5, in questo nuovo video Mediaset / Witty tv. Il video è completo della replica di tutto quanto trasmesso ieri sera in prime time.

Le news dallo speciale Temptation Island 2019 – Un mese dopo