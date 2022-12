Domenica 4 dicembre 2022 Amadeus in diretta dal TG1 delle 13.30 ha fornito la lista ufficiale dei cantanti in gara per Sanremo 2023. Gli artisti scelti hanno festeggiato e sono quindi felici della loro prossima partecipazione, mentre altri che sono stati esclusi hanno manifestato la loro delusione sui social. E’ certo che se arrivano centinaia di canzoni e, se ne possono scegliere soltanto 22, è normale che ci sarà sempre chi verrà escluso. Chi sono i cantanti esclusi? Seguiteci nella lettura e vi diremo i nomi e le loro reazioni.

Sanremo 2023, chi sono i cantanti esclusi e come hanno reagito?

In questi giorni la notizia che vola da un sito all’altro è quella dei cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo 2023. Una lista di nomi fornita in diretta dal conduttore e Direttore Artistico, Amadeus che nel TG1 di domenica 4 dicembre ha letto i nomi. Ma alcuni esclusi dalla manifestazione hanno dato notizia sui social e vi riportiamo la loro reazione.

Sanremo 2023, cantanti esclusi: le reazioni

Per quanti hanno gioito non mancano, ovviamente, anche i cantanti che sono stati esclusi, e che quindi hanno manifestato la loro delusione sui social. Chi sono? I Nomi dei cantanti esclusi:

Jalisse

Paolo Vallesi

Romina Falconi

I Jalisse esclusi da Sanremo 2023, ci provano da 26 anni

I Jalisse, dopo la loro vittoria con “Fiumi di parole” nel 1997 non sono più tornati ad esibirsi sul palco dell’Ariston. Nonostante presentino quasi ogni anno una canzone non vengono mai scelti. Ci hanno provato quando il direttore artistico era Claudio Baglioni e ci hanno riprovato anche con Amadeus, ma i loro brani vengono immancabilmente esclusi. Ma il duo non si arrende e promette che ci proveranno sempre fino alla fine. Ecco la loro reazione affidata ai Social:

26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio “NOI L’UNICA SALVEZZA” che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube, Domani sera su Cine 34 il film di Maurizio Battista “4 Misteri ed un Funerale” con la nostra colonna sonora e musiche inedite. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!❤

Paolo Vallesi escluso da Sanremo 2023

Anche Paolo Vallesi escluso dalla Kermesse canora ha espresso la sua delusione sui social

Un post condiviso da Paolo Vallesi (@paolovallesireal)

#sanremo2023 In bocca al lupo a chi va, dispiaciuto per chi non va. A questo punto ogni considerazione è inutile, la libertà e le convinzioni di @giovanna_e_amadeus sono onorevoli. Per il Cast ognuno potrà dire la propria, criticandone alcune e osannandone altre ma, d’altronde….#sanremoesanremo

Lo stop anche a tanti ex Amici per Sanremo 2023

Tra i cantanti esclusi da Sanremo 2023 anche molti ex “Amici” di Maria De Filippi: da Annalisa che tra l’altro oggi si è esibita a ViaRai2, programma di Fiorello ai The Kolors, così come Sangiovanni e i più recenti Sissi, Alex e Luigi Strangis. E nulla da fare, anche per Antonino che nonostante il supporto di Malgioglio per avere un pezzo, non è riuscito ad essere nella rosa dei candidati di Sanremo 2023.

Sanremo 2023: tutti gli altri esclusi

Niente Sanremo nemmeno per Romina Falconi e nemmeno per altri illustri artisti che tuttavia non hanno confermato in prima persona di essersi proposti. Si tratta di: Al Bano, Marcella Bella, Coez e Francesco Gabbani. Niente da fare nemmeno per:

Bugo,

Gli Eugenio in via di Gioia,

Clementino,

Daniele Silvestri,

Matteo Romano,

Malika Ayane,

Ditonellapiaga,

Paola Turci,

Drusilla Foer.

Sanremo 2023: chi sono i cantanti in gara?

Ma chi sono i cantanti in gara che vedremo al Festival di Sanremo 2023? Ecco i nomi:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I cugini di Campagna

Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

Come potete osservare, molti nomi noti: da sottolineare la reunion di Paola e Chiara, la presenza di Anna Oxa dopo molti anni di assenza, così come quella dei Cugini di Campagna e di Gianluca Grignani. Anche qualche esordio sul palco del Teatro Ariston ma con un unico comun denominatore: l’amore per la musica e la voglia di esserci.