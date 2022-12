Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, oggi domenica 4 dicembre 2022 al TG1 ha annunciato i cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023, la kermesse canora per eccellenza, che si terrà dal 7 all’11 febbraio prossimo. Ma andiamo a vedere di seguito chi sono i big della musica italiana che prenderanno parte alla manifestazione e quali canzoni porteranno in gara sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo.

Sanremo 2023, chi sono i cantanti in gara? I nomi dei big e le canzoni: l’annuncio di Amadeus al Tg1

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I cugini di campagna

MR. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma Cose

Ultimo

Chiara Ferragni e Gianni Morandi a Sanremo 2023

Al Festival di Sanremo 2023, mancano ancora due mesi, ma sui social già si respira l’aria festivaliera, soprattutto dopo il post di Chiara Ferragni, che sarà presente al festival nella prima e nell’ultima serata accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, il quale sarà presente per tutte le cinque serate.

Nel post l’imprenditrice digitale è in compagnia proprio di Amadeus e Gianni Morandi. I tre si sono incontrati a Milano e con loro c’erano anche Giovanna Civitillo moglie di Amadeus e Anna moglie di Morandi. Le foto, condivise pure da Amadeus, raccontano un grande affiatamento all’interno del gruppo di lavoro. Nel post la Ferragni scrive: «Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia con Gianni Morandi, Amadeus, Giovanna e Anna. È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità! Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando».

Ospiti di Sanremo 2023

Ancore top secret la lista degli ospiti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023. Amadeus, che nei giorni scorsi era nel capoluogo lombardo a un evento della Milano Music Week, sull’argomento ha dichiarato: «I super ospiti sono i cantanti che io ho in gara. Ho eliminato la parola super ospiti, non trovo giusto che venga un cantante ospite perché non può venire in gara. – E aggiunge – Oggi nessuno si ricorda di chi è arrivato sesto o settimo in gara. L’artista viene a presentare la sua musica a milioni di telespettatori, a prescindere dalla gara, è una festa».

Il conduttore poi ha concluso dicendo: «Non avrò super ospiti italiani quest’anno, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età. Preferisco, come è giusto, celebrare un personaggio storico della musica italiana che deve essere giustamente presentato come super ospite, tutti gli altri sarò onorato di averli in gara».

Natalia Estrada dice “No” ad Amadeus

Intanto Amadeus ha incassato il primo “No” quello di Natalia Estrada, che intervistata dal settimanale Chi rivela di aver ricevuto l’invito dall’amico e collega, ma di aver gentilmente declinato l’offerta: «Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piace essere sulla bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia vita» – spiega – «Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace».

La Estrada nell’intervista aggiunge: «Ha presente Sanremo? Tornare in quel turbinio di fama che cerca chi va al Festival non è ciò che desidero. Amadeus mi ha persino proposto di entrare all’Ariston a cavallo. Non ho paura dei cavalli, figurati se ho paura di tornare in tv. La cosa che mi peserebbe è dovermi trasferire in città per essere vicina agli studi, potrei salire su un palco e presentare adesso, ma non potrei mai tornare a vivere in città».