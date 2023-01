Il Festival di Sanremo 2023 è alle porte, manca meno di un mese alla kermesse canora e tornano di conseguenza gli attesissimi annunci di Amadeus, direttore artistico e presentatore della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ecco di seguito l’annuncio di Amadeus del 15 gennaio 2023.

Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus al Tg1 delle 13:30

Come avvenuto negli scorsi mesi, anche oggi, domenica 15 gennaio 2023, il conduttore e direttore Artistico di Sanremo 2023 Amadeus, si è collegato con il TG1 delle 13:30 per fare il suo annuncio su quello che si preannuncia uno dei Festival più seguiti di sempre. A catalizzare l’interesse su questa edizione del Festival di Sanremo 2023 è sicuramente la presenza in gara di un cast artistico con grandi nomi della musica italiana, dalla presenza di co-conduttrici amatissime e seguitissime sui social e in tv, e molto altro ancora.

L’annuncio di Amadeus: «Chiara Francini e Paola Egonu co-conduttrici. Ospiti i Black Eyed Peas »

Ma veniamo ora all’annuncio fatto da Amadeus al TG1 quest’oggi. Il conduttore e direttore artistico della Kermesse, collegandosi con il Tg1 delle 13:30 ha dichiarato: «Chiara Francini e Paola Egonu saranno co-conduttrici al Festival di Sanremo 2023. Il giovedì sera Paola Egonu e Venerdì sera Chiara Francini. Mercoledì avremo inoltre come ospiti musicali i Black Eyed Peas». Il conduttore annuncia poi che altre novità verranno rilasciate durante la trasmissione di Fiorello, Viva Rai2 e poi durante la settimana sempre al TG1.

Ricapitolando ecco di seguito chi sono le co-conduttrici di Sanremo 2023 e in quali giorni le vedremo sul palco del Teatro Ariston:

Chiara Ferragni – martedì 7 febbraio

Francesca Fagnani – mercoledì 8 febbraio

Paola Egonu – giovedì 9 febbraio

Chiara Francini – venerdì 10 febbraio

Chiara Ferragni – sabato 11 febbraio

Tutti gli annunci di Amadeus su Sanremo 2023

Facendo il punto della situazione, Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, nei mesi che precedono il festival ha fatto diversi annunci: in primis fu l’annuncio che riguardava la presenza di Chiara Ferragni a Sanremo 2023. L’imprenditrice digitale e nota influencer presenzierà alla settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo durante la prima e l’ultima serata. Seguì poi l’annuncio che riguardava la presenza di Gianni Morandi per tutte e cinque le serate della kermesse.

Arrivò poi in diretta da Fiorello durante il programma Viva Rai2 l’annuncio che riguardava la presenza di Francesca Fagnani in veste di co-conduttrice per una sera. Poi sono arrivati i nomi dei Big in gara e i titoli delle canzoni. In ultimo in ordine cronologico l’annuncio di due ospiti italiani: Massimo Ranieri e Al Bano Carrisi che duetteranno con Gianni Morandi.