L’organizzazione di Sanremo 2023 entra sempre più nel vivo e dopo l’annuncio di Chiara Ferragni al Festival per due serata nel ruolo di co-conduttrice, il direttore artistico, nonché conduttore, Amadeus è intervenuto questa sera all’interno dell’edizione delle 20:00 del Tg1 per un altro importante annuncio: Gianni Morandi co-conduttore a Sanremo 2023.

Sanremo 2023: Gianni Morandi è il co-conduttore di tutte le serate del Festival

Quella di annunciare e ufficializzare le notizie riguardanti il Festival di Sanremo 2023 al Tg1 è ormai una tradizione di Amadeus ben consolidata. La 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo in programma dal 7 all’11 febbraio 2023 in diretta su Rai 1 avrà come co-conduttore, per tutte le 5 serate, Gianni Morandi.

Nello studio del Tg1, Amadeus si è presentato in smoking e come lui Gianni Morandi attraverso un videomessaggio dove si è detto emozionato, sorpreso e entusiasta di questa proposta arrivata pochi giorni fa.

Gianni Morandi e Amadeus promettono un Sanremo 2023 con tanta allegria così com’è lo spirito dell’artista bolognese che non si è mai fermato tra un brano con Jovanotti e le sue apparizioni televisive e musicali.

Gianni Morandi a Sanremo 2023: le motivazioni di Amadeus

La motivazione che ha spinto Amadeus in questa scelta è stata la seguente: “Gianni Morandi è la storia della musica e della tv, del passato e del presente. I giovani lo amano tantissimo e non potevo non chiamarlo con me”.

In queste ore, si rincorrono le voci sull’intenzione di riportare alla kermesse italiana una star mondiale della musica, i due nomi che circolano sono quelli di Britney Spears e Lady Gaga. Le due artiste sono molto amate e i social sono impazziti al solo pensiero di vedere una delle due sul palco del Teatro Ariston. Sembra che la trattativa più vicina al volere di Amadeus sia quella relativa alla presenza di Britney Spears che è già salita sul palco durante l’edizione del 2002 condotta dal grande Pippo Baudo.

Sanremo 2023: il video dell’annuncio di Amadeus