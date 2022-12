Gli italiani questa mattina si sono svegliati con un nuovo appuntamento in agenda, quello con il mattatore della tv italiana, ovvero Fiorello. Su Rai 2 puntuale come non mai, Rosario Fiorello ha dato il suo personale buongiorno agli italiani con Viva Rai 2. Ospite speciale di puntata Amadeus, che proprio dall’amico di vecchia data commenta l’annuncio di ieri fatto al Tg1, con la lista dei cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023. Ospite musicale la bellissima Annalisa. Ma andiamo a vedere cosa è successo durante la prima puntata di Viva Rai 2, il nuovo show di Fiorello che vi dà appuntamento ogni mattina alle 7.15 su Rai2.

Viva Rai 2: Amadeus, Maria De Filippi e Francesca Fagnani nella prima puntata del morning show di Fiorello

Il morning show di Fiorello, dal titolo Viva Rai 2, in diretta dal “glass room” allestita in via Asiago, è una ventata di freschezza e buonumore che dà la carica giusta prima di iniziare la giornata lavorativa. Un connubio di energia e risate, una sorta di Edicola Fiore che unisce varietà, clip preparate e gag insieme agli ospiti. Gli ospiti della prima puntata sono stati: Amadeus, Fabrizio Biggio e Carolyn Smith. Fiorello si è poi collegato con Francesca Fagnani e Maria De Filippi.

Francesca Fagnani co-conduttrice a Sanremo 2023

La prima puntata di Viva Rai 2 si apre con Fiorello che dice: «Senza astio non guardiamo in faccia a nessuno, le polemiche ci piacciono quando sono sane, ma non ci sarà mai cattiveria. Noi puntiamo sulle risate». E così è stato. Fiorello ha poi accolto l’amico Amadeus, e commentando il cast dei cantanti di Sanremo 2023 dice: “Con 28 cantanti in gara, noi di Viva Rai 2 diventiamo automaticamente Dopofestival. Finirete alle 6 del mattino”. I due si collegano poi con Francesca Fagnani, Amadeus annuncia he la giornalista sarà co-conduttrice di Sanremo2023 per una serata.

Amadeus e Fiorello: gli auguri a Maria De Filippi in diretta a Viva Rai 2

Fiorello e Amadeus si collegano in diretta con Maria De Filippi in occasione del compleanno della conduttrice. I due mattatori hanno chiuso la puntata facendo gli auguri alla moglie di Costanzo con tanto di torta al cioccolato.

Il cast di Viva Rai 2

Fiorello a Viva Rai 2 non è solo, con lui c’è una squadra di amici. C’è l’83enne Ruggero con la sua ugola d’oro che canta canzoni quasi dimenticate, Gabriele Vagnato star di Tik Tok di 23 anni, Serena di 28 anni, il corpo di ballo guidato da Luca Tommassini e poi le imitazioni ad opera di Fiorello che si trasforma anche nel rapper Fiorellazza. Ci saranno anche ospiti e gli amici cantanti di Fiore che offrono la loro versione della sigla di Viva Rai 2, diventata un tormentone.